Бензема забив розкішний гол у фіналі Ліги націй, поставивши на коліна іспанців: відео

Франція – переможець Ліги націй. А одним із авторів тріумфу став нападник Карім Бензема.

Красивий та важливий гол Бензема

Усі голи команди забивали виключно у другому таймі. Першими нулі на табло завдяки голу Мікеля Оярсабаля відкрили іспанці.

Детальніше Франція "закамбечила" Іспанію та виграла Лігу націй

Але вже через дві хвилини гості зрівняли цифри на табло. Автором результативного удару став форвард Карім Бензема. Нападник отримав передачу на межі штрафного та наважився на дальній удар. М'яч після його майстерного пострілу полетів прямо у дев'ятку воріт Сімона. Ось це так шедевр забив Бензема. Каріму вдалось закрутити м'яч у дальній верхній кут воріт.

Сезон-2021/2022 дуже результативний для Бензема. На клубному рівні за Реал Карім провів 10 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав 7 асистів.

Французи знову зробили камбек. На 80-й хвилині Мбаппе вирвав для команди перемогу та трофей Ліги націй – 1:2. Іспанці здобули срібні нагороди, а третє місце у турнірі посіла Італія, яка переграла Бельгію (2:1).

Гол Бензема у ворота Іспанії: відео