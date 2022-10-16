Бензема відкрив рахунок в Ель Класіко: відео швидкого голу

У неділю, 16 жовтня, в центральному матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги зійшовся мадридський Реал та каталонська Барселона. Перше Ель Класико нинішнього сезону приймає стадіон "Сантьяго Бернабеу".

Вже на старті матчу господарі вийшли вперед. на 12-й хвилині зустрічі відзначився Карім Бензема, пише 24 канал.

До речі Лунін у стартовому складі Реала на Ель Класіко

Як Бензема відкрив рахунок

Розігнав Реал атаку, яку з пасу Вінісіуса завершив влучним ударом Бензема.

Відео голу

Текстову трансляцію матчу можете переглянути за посиланням

Нагадаємо, що український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала. Для нього це перше Ель Класіко в кар'єрі.