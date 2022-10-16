Бензема відкрив рахунок в Ель Класіко: відео швидкого голу
16 жовтня 2022 , 18:14Читать новость на русском
У неділю, 16 жовтня, в центральному матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги зійшовся мадридський Реал та каталонська Барселона. Перше Ель Класико нинішнього сезону приймає стадіон "Сантьяго Бернабеу".
Вже на старті матчу господарі вийшли вперед. на 12-й хвилині зустрічі відзначився Карім Бензема, пише 24 канал.
До речі Лунін у стартовому складі Реала на Ель Класіко
Як Бензема відкрив рахунок
Розігнав Реал атаку, яку з пасу Вінісіуса завершив влучним ударом Бензема.
Відео голуДо слова. Текстову трансляцію матчу можете переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала. Для нього це перше Ель Класіко в кар'єрі.