Час сконцентруватись на футболі: ексгравець Динамо засвітив вульгарні фото з трансгендером

Колишній гравець київського Динамо Беньмін Вербіч проповідує розгульний спосіб життя. Цього разу словенський вінгер засвітив пікантні фото з трансгендером.

Альвіна Царенко, колишня дівчина Вербіча, виступила з черговою порцією шокуючих фактів щодо Беньяміна. Модель не приховує свого невдоволення стилем життя гравця Панатінаікоса.

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Футбол вже не такий і цікавий

Альвіна Царенко не встидається обливати Беньяміна Вербіча брудом. Цього разу модель розкрила ще декілька цікавих фактів щодо розгульного життя словенського гравця. Вербіч хотів зустрітися зі своїм сином, довкола якого уже розгортався скандал, оскільки фанати Панатінаікоса погрожували розправою Альвіні.

Проте дівчина відмовила Вербічу, оскільки їй не до вподоби оточення футболіста. Також Альвіна запевняє, що колишній динамівець не концетрується на футболі, а навпаки бажає спробувати щось новеньке у житті. Схоже, що гра мільйонів відійшла у Вербіча на другий план

Привіт усім. Дякую за відео з нічного клубу Лохан, де мій колишній, Беньямін Вербіч, був в неділю, 12-го березня, після матчу Панатінаїкос – Артромірос. Він там був з трансгендером зі Словенії, який наразі зупинився в апартаментах Вербіча. Беньямін хотів зустрітись з сином (якого Альвіна народила від Беньяміна) сьогодні, але мені не подобається його оточення та його спосіб життя,

– розповіла колишня дівчина футболіста.

Вульгарне фото Вербіча / інстаграм Альвіни Царенко

Словенський футболіст у Динамо