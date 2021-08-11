Гольовий дебют: Бенфіка жартома перейменувала свій твітер на честь Яремчука – фото

Роман Яремчук зіграв свій дебютний матч за Бенфіку. Португальський клуб відзначив гол українського форварда та перейменував свій акаунт у твітері на честь футболіста.

Подяка Яремчуку за гол

Нападник збірної України Роман Яремчук може занести дебют собі в актив. Футболіст з'явився на полі у середині другого тайму та поставив крапку у зустрічі проти російського Спартака (2:0). Щоправда, УЄФА пізніше переписав на автогол захисника московського клубу.

Варте уваги Яремчук забив Спартаку у дебютному матчі за Бенфіку в Лізі чемпіонів: відео курйозного голу

Яремчук у штрафному суперника обігрався з партнером та наважився на удар. М'яч летів у напрямку воріт, але на шляху зустрівся з одним із гравців Спартака, рикошетом від якого влучив у другого та залетів у ворота. Доволі курйозний гол був забитий у матчі.

Після результативної дії футболіста з України у твітер португальського клубу з'явився пост зі словами: "Леді, джентльмени та інші: Роман Яремчук".

"Орли" вирішили оригінальним чином подякувати українцю за внесок у перемогу команди. Англійська версія клубу у твітері перейменувала свій нік. Додавши до назви команди закінчення "–chuk". У підсумку вийшло – "Benficachuk".



Клуб перейменував акаунт на честь Яремчука / Скриншот із твітеру Бенфіки