Бенфіка ледь вирвала перемогу у першому матчі в Лізі Європи: як зіграв Трубін проти Тулузи

Португальська Бенфіка дивом пройшла в плей-оф другого за рангом єврокубка. Команда Анатолія Трубіна була фаворитом в бою проти Тулузи, але для перемоги команді знадобилися лише пенальті..

Бенфіка – Тулуза 2:1

Гол: Ді Марія, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75.

В Лізі Європи 2023-2024 стартувала стадія плей-оф матчами 1/16 фіналу. Серед учасників цього раунду є і чинний чемпіон Португалії Бенфіка, пише 24 канал.

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Команда Анатолія Трубіна проводить важкий сезон і лише в останній зустрічі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга вирвала собі путівку в євровесну. Першим суперником "орлів" стала французька Тулуза, яка в рідному чемпіонаті веде боротьбу за виживання.

Недивно, що португальців вважають явними фаворитами у цій парі, особливо у домашній зустрічі. Український воротар вже традиційно отримав місце у старті.

Лісабонці виправдали очікування в плані малюнку гри. Команда Роджера Шмідта володіла ініціативою та куди частіше загрожувала воротам суперника. Втім реалізація підводила Бенфіку.

У Ді Марії, Отаменді та Кабрала збився приціл, удари від Невеша та Фернандеса тягнув воротар, а Рафа Сілва вгатив у стійку. Тулуза ж рідко турбувала Трубіна, у якого було небагато роботи.

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Єдиний сейв українець виконав на початку другого тайму після удару Сьєрро, але цього вистачило для оформлення кліншиту. А ось атаці "орлів" допоміг захисник Тулузи Коста.

В середині другого тайму під час подачі у майданчик гравець гостей зіграв рукою та привіз пенальті. Його спокійно реалізував Ді Марія. Здавалося, що Бенфіка спокійно доведе гру до перемоги, але захист таки дав слабину.

Ближче до кінця гри оборона проспала вільного Деслера, який після пасу Даллінги впритул розстріляв Трубіна. І все ж фортуна посміхнулаь "орлам".

У компенсований час Елебі у своєму майданчику наступив на ногу Маркосу Леонарду та заробив пенальті разом з червоною карткою. Ді Марія вдруге за гру реалізував пенальті. Матч-відповідь в Тулузі пройде 23 лютого.