Неймовірний асист Яремчука приніс Бенфіці успіх у Кубку Еусебіо: переможне відео

Португальська Бенфіка 26 липня зіграла з англійським Ньюкаслом у Кубку Еусебіо. Роман Яремчук допоміг "орлам" здобути вольову перемогу та трофей.

Український джокер Бенфіки

По ходу першого тайму Бенфіка двічі виходила уперед в рахунку. Свисток судді на відпочинок зафіксував бойову мирову 2:2, повідомляє 24 канал.

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Роман Яремчук з'явився на футбольному полі на 59-й хвилині та змінив хід матчу. Наприкінці поєдинку український форвард протягнув м'яч до воріт Ньюкасла, протиснув опікуна та віддав у центр штрафного майданчика під удар Араужу. Українець зробив усе, щоб Бенфіка знову повела у рахунку.

У підсумку – 3:2, вольова перемога Бенфіки. Португальський клуб здобув звитягу у Кубку Еусебіо, а футболісти підійняли над своїми головами трофей.

Відео переможного голу Бенфіки

Це був вже п'ятий матч для "орлів" у липні. До цього клуб Яремчука в усіх із них святкував перемоги – над Редінгом (0:2), Ніццою (3:0), Фулхемом (5:1) та Жироною (4:2).