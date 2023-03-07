Два суперники не перешкода: форвард Бенфіки Рафа елегантно переграв захист Брюгге – відео

У вівторок, 7 березня, визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіони. Португальська Бенфіка впевнено крокує до омріяної путівки.

Перший матч суперників завершився впевненою перемогою Бенфіки з рахунком 2:0. У матчі-відповіді "орли" теж не мали особливих проблем.

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На 38-й хвилині матчу господарі поля провели блискучу комбінацію, яка завершилася забитим голом. Гонсалу Рамуш зробив пас-цукерку на Рафу Сілву, а форвард елегантно обігравши двох захисників Брюгге відправив кулястого до сітки.

Відео голу Рафа Сілви

Відзначимо, що в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Рафа Сілва забив 5 голів у 8 матчах. Ще один результативний удар португалець записав у кваліфікації ЛЧ. Тоді Рафа відзначився у ворота київського Динамо.