Нокаут, який в'ївся у печінки: Белью пожартував над боєм з Усиком

Олександр Усик кардинально змінив імідж пред боєм з Ентоні Джошуа. Світлину прокоментував британський боксер Тоні Белью.

"З мене досить"

Український боксер виклав на своїй сторінці в інстаграмі світлину з новим іміджем. Олександр у традиційному стилі підписав фото: "Іду за тобою". Цими словами Усик закликав Ентоні Джошуа якнайшвидше провести спільний поєдинок.

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Фото прокоментував колишній суперник українця Тоні Белью. Британець жартома написав: "З мене виставить, Дякую, чемпіоне". Здається, що із почуттям гумору у 38-річного Тоні все гаразд. Белью пригадав двобій з українцем, який відбувся у ніч з 10 на 11 листопада 2018 року.

Усик – Белью: головне про бій

Поєдинок відбувся у спортивному комплексі "Манчестер Арена". Усик з перших раундів перехопив ініціативу. Однак суперник не здався та завдав правий прямий у щелепу українця.

Белью одіозно поводився на ринзі. Він неодноразово спирався на канати, закликаючи Олександра йти в атаку. Британець навіть видав дещо схоже на танець. Це розізлило Усика ще більше. Українець відповів на цю нахабну поведінку ударом лівою, який дійшов до цілі.

Вже після цього Белью став частіше пропускати удари від українського боксера. У 8 раунді Тоні пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій та сигналізував про поразку британця. Для Тоні це фіаско було третім на професійному ринзі. Після протистояння Белью повішав рукавички на цвях.