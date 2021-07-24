Бельгійський клуб офіційно підписав контракт з українцем Шведом

Український вінгер Мар'ян Швед став гравцем Мехелена. Угода підписана до 2024 року c опцією продовження ще на один сезон.

Бельгійський клуб викупив у шотландського Селтіка контракт українця. Угода підписана на 3 роки з правом пролонгації на 1 сезон (за схемою 3+1).

До слова Гол Вербича врятував Динамо від поразки клубу Бундесліги: відео

Мар'ян Швед зазначив: "Я хотів залишитися в Мехелені. Я вже повернувся в команду, поспілкувався з гравцями і тренерами. Тут я прекрасно себе почуваю".

Попередній сезон Шведа

Минулий сезон Швед провів у Мехелені на правах оренди, де непогано себе зарекомендував. У чемпіонаті Бельгії українець провів 22 матчі, в яких відзначився 4 голами та асистом.