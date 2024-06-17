Наводять страх на Україну: Словаччина сенсаційно б'є Бельгію на Євро-2024

Бельгійці мали безліч моментів у грі зі Словаччиною та навіть двічі втрачали гол через втручання VAR. Натомість груба помилка на старті зустрічі допомогла нашим сусідам створити сенсацію.

Бельгія – Словаччина 0:1

Гол: Шранц, 7.

У понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи-2024 відбулись матчі першого туру групи Е. У стартовій грі дня Україна розгромно поступилась Румунії (0:3), пише 24 Канал.

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Словаки отримують перевагу

Одразу після зустрічі у Мюнхені пройшов матч суперників України по групі. В Гельзенкірхені зійшлись між собою Бельгія та Словаччина. Фаворити матчу підійшли із певними кадровими проблемами до зустрічі.

Тедеско не мг розраховувати на Меньє, Вітцеля та Вертонгена, тому склад захисту вийшов доволі незвичним. Лівий фланг оборони довелось закривати номінальному вінгеру Карраско. Натомість Словаччина виставила оптимальний свій склад.

Бельгійці почали доволі активно та небезпечно, але Дубравка рятував сввою команду. А ось захист "червоних дияволів" подарував словакам момент, який вони реалізували.

Відео голу Шранца:

Онана віддав м'яч Боженику і той скинув на Гарасліна. Постріл Лукаша відбив Кастельс, але на добиванні точно зіграв Шранц. Цей гол не змінив малюнок гри, Бельгія продовжила володіти м'ячем. Проте Словаччина вже почувала себе більш впевнено.

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Фортуна проти Бельгії

Захисники перехоплювали передачі Де Брюйне та Доку, а Лукаку не міг створити справжню небезпеку. Після перерви Бельгія стала тиснути ще більше. Гол Лукаку скасували через офсайд, а з пострілами Де Брюйне, Троссара та Доку впорався Дубравка.

Навіть захиснику Ганцко доводилось виносити м'яч з порожніх воріт, але Словаччина трималась. Заміни Тедеско не давали змоги зламати словацьку оборону. Ба більше, наші сусіди мали всі шанси подвоїти рахунок. Втім Кастельс був надійним.

Останнім пострілом по бельгійцям був скасований гол Лукаку в кінці зустрічі через руку Опенда на фланзі. Тож одного голу вистачило Словаччині, щоб переграти фаворита групи. Саме із цією командою в наступному турі зіграє збірна України.