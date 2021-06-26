Прихований фінал: хто переможе в матчі Бельгія – Португалія та вийде в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірні Бельгії та Португалії зустрінуться 27 червня у рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Перший "прихований фінал" Євро відбудеться у Севільї. Чого очікувати від матчу – далі в матеріалі.

Вивіска матчу Бельгія – Португалія гідна фінального поєдинку. В останні роки Бельгія демонструє видовищний та результативний футбол. Натомість португальці досі чинні чемпіони Європи.

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Окрім того, обидві збірні мають футболістів найвищого рівня. Однак жеребкування та виступ у групах звів команди вже у першій грі плей-офф. Далі пройде тільки одна команда.

Бельгія виграла всі три матчі на груповому етапі, здолавши Росію, Данію та Фінляндію. Португалія ж вижила у групі смерті. Європейські бразильці розписали нічию з Францією, програли Німеччині, але здолали непоступливу Угорщину.

Бельгія – Португалія: прогноз Favbet на 1/8 фіналу

Обидві збірні мають багату історію, але на футбольному полі перетиналися всього 18 разів. В активі Португалії 6 перемог проти 5 в Бельгії. Ще 7 разів збірні розходилися миром.

У букмекерській компанії Favbet переконані, що Бельгія пройде в 1/4 фіналу – коефіцієнт 1,76. Фахівці вважають, що Бельгія здобуде перемогу в основний час гри – коефіцієнт 2,51.

Щодо Португалії, то їх шанси пройти у наступний раунд оцінені коефіцієнтом 2,17. Перемога чемпіонів Європи в основний час оцінена коефіцієнтом 3,15. На нічию в основний час матчу букмекери дають коефіцієнт 3,20.

На відміну від групового етапу, в кожній грі плей-офф буде відомий переможець. На допомогу футболістам прийдуть додатковий час або серія пенальті.

Букмекери дають коефіцієнти 10 та 12 на те, що Бельгія та Португалія відповідно пройдуть в 1/4 фіналу після додаткового часу. Натомість на звитягу будь-якої з команд у серії пенальті коефіцієнт 11.

Зірка Португалії Кріштіану Роналду забиває у кожному матчі на Євро-2020. В активі португальця вже 5 голів. Коефіцієнт 2,40 на те, що Роналду засмутить і Бельгію. У складі "червоних дияволів" букмекери виділяють Ромелу Лукаку. Його гол у ворота Португалії оцінений коефіцієнтом 2,20.

Початок матчу Бельгія – Португалія о 22:00.