Марокко завдало сенсаційної поразки збірній Бельгії: бронзових призерів підвів конкурент Луніна

У неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу в Катарі відбувся матч другого туру групи F між збірними Бельгії та Марокко. Несподівану перемогу в матчі здобула африканська команда.

Бельгія – Марокко 0:2

Гол: Сабірі, 73, Закарія Абухлаль, 90+2

В другому матчі восьмого ігрового дня Мундіалю зустрічалися збірні Бельгії та Марокко. Можлива перемога підопічних Мартінеса над представниками Африки фактично виводила їх до плей-оф ЧС-2022. Втім зірковий склад марокканців вважав, що ще не сказав останнього слова на світовому форумі.

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Бельгійці на перших хвилинах зустрічі організували гостру атаку на ворота "Левів Атласу". Міші Батшуаї отримав чудову передачу, але з його ударом у лівий нижній кут воріт блискуче впорався Мунір.

До речі, воротар Аль-Вахди Мунір Мохамеді потрапив до стартового складу Марокко в останню мить. Анонсований на матч голкіпер Яссін Буну не зміг вийти на поле і був екстрено замінений запасним гравцем.

А вже на 21-й хвилині зустрічі продемонстрував свою майстерність хавбек Челсі Хакім Зієш. М'яч після його дальнього удару просвистів над поперечиною.

У "червоних дияволів" загрозу марокканцям створював Кевін Де Брюйне, який опинявся на ударних позиціях.

Втім, на другій компенсованій хвилині першого тайму Хакім Зієш відправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа. Однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Очевидно, що найцікавіше глядачів чекало в другій половині матчу.

Фейл Куртуа

На кожну атаку бельгійців африканці відповідали гострим випадом. Аж нарешті на 73-й хвилині футболісти Марокко досягли свого.

Абдельхамід Сабірі блискуче виконав штрафний. М'яч після бездоганного удару хавбека Сампдорії влетів у сітку Куртуа поруч із лівою штангою.

Фінальну крапку в матчі на другій компенсованій хвилині поставили африканці. Закарія Абухлаль скористався пасом Хакіма Зієша і точно пробив у праву дев'ятку.

Не дивлячись на всі спроби змінити рахунок у зустрічі арбітр зафіксував ще одну сенсацію – збірна Марокко завдала поразки бронзовому призеру ЧС-2018.

Відеоогляд матчу Бельгія – Марокко

Після цього матчу африканці очолили групу F, набравши чотири очки. Бельгійці мають в своєму активі три очки.

, в другому матчі групи F зіграють збірні Хорватії та Канади. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.