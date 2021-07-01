Бельгія чи Італія: хто виграє чвертьфінальну битву фаворитів Євро-2020 – прогноз

Чвертьфінал Євро-2020 подарував протистояння фаворитів турніру – Бельгії та Італії. Команди зустрінуться 2 липня у Мюнхені на "Альянц Арені". Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

Збірні Бельгії та Італії одні з небагатьох учасників чвертьфіналу, які виграли свої квартети на груповому етапі. Обидві команди виграли всі матчі на Євро-2020.

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Бельгія у групі D розгромила Росію та здолала Данію з Фінляндією. Натомість Італія у групі A не мала проблем з Туреччиною і Швейцарією і на класі обіграла Уельс.

В 1/8 фіналу складніше було Бельгії, яка мінімально перемогла Португалію. Останні склали повноваження чемпіонів Європи. Натомість Італії знадобилися 120 хвилин, щоб пройти Австрію.

Бельгія – Італія: прогноз Favbet на 1/4 фіналу Євро-2020

Попередній раз команди зустрічалися на груповому етапі Євро-2016. Команда Антоніо Конте в першому турі взяла верх над підопічними Марка Вільмотса з рахунком 2:0.

Всього збірні провели 22 матчі, з яких "червоні дияволи" виграли тільки чотири. Ще стільки ж разів було зафіксовано нічию. Натомість "Скуадра адзурра" здобула 14 перемог над бельгійцями.

Бельгія та Італія фаворити Євро-2020, але боротьбу продовжить тільки переможець. У букмекерській компанії Favbet схиляються до того, що в наступний раунд вийде Італія. Їх прохід оцінений коефіцієнтом 1,63. Окрім того, букмекери пропонують коефіцієнт 2,37 на звитягу підопічних Роберто Манчіні в основний час.

Щодо шансів Бельгії, то вихід команди Роберто Мартінеса в 1/2 фіналу оцінено коефіцієнтом 2,40. Шанси "червоних дияволів" здобути перемогу в основний час гри оцінені коефіцієнтом 3,40. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена коефіцієнтом 3,20.

Букмекери вважають, що в Італії більше шансів виграти матч в додатковий час – коефіцієнт 10. Ідентична ставка на Бельгію оцінена коефіцієнтом 13. Перемогу що Бельгії, що Італії в серії пенальті оцінено коефіцієнтом 10.

Поєдинок Бельгія – Італія відбудеться 2 липня та розпочнеться о 22:00.