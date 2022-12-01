Бельгія не зуміла обіграти Хорватію та вилетіла з ЧС-2022, "картаті" пройшли в плей-офф

Збірні Бельгії та Хорватії розіграли одне з місць в плей-офф чемпіонату світу з футболу 2022 від групи F. Матч закінчився внічию, а в наступний раунд вийшли хорвати.

Хорватія – Бельгія 0:0

Збірні Хорватії та Бельгії були головним фаворитами групи F на ЧС-2022. Але виявилося, що в останньому матчі групи, в якому ці дві європейські збірні грали між собою, вони змагалися за одне з двох місць в плей-офф. Все через те, що Марокко продемонструвало чудову гру в цій групі.

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Тож переможець матчу Хорватія – Бельгія отримував гарантовану путівку в плей-офф. А краща ситуація була в хорватів, які мали на одне очко більше, аніж їх суперник.

Та саме "картаті" створили перший небезпечний момент, коли Перішич пробивав по воротах, але м'яч пролетів поруч зі штангою. При цьому момент створили не просто на першій хвилині, а не перших секундах. Якби Перішич забив, то він міг би претендувати й на звання найшвидшого голу на чемпіонатах світу в історії (рекорд утримує турок Хакан Шюкюр з голом на 10,89 секунді).

За хвилину – ще один момент, але цього разу від Юрановича. Але теж повз ворота. Після цього гра трохи заспокоїлася, і вже бельгійці почали створювати моменти.

Та все в грі могло змінитися, коли на 15-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Бельгії за фол Карраско – він невдало вирішив продемонструвати свою техніку у штрафному майданчику і вдарив суперника. Модрич вже готовий був пробивати пенальті, але арбітр таки вирішив переглянути відеоповтор. І скасував своє рішення про призначення пенальті. Все через те, що в атаці зафіксував незначний офсайд.

Тож на полі й далі точилася боротьба, але без забитих голів.

У другому таймі команди були близькі до того, щоб "розмочити" рахунок. Спочатку нагоду забити не реалізував Ковачич – на заваді став голкіпер.

А після цього у протилежних воріт – Лукаку, який на 60-й хвилині влучив у стійку. А за хвилину вже відправив м'яч вище воріт після удару головою.

Команди чимало створювали та пробивали по воротах суперника. Але нікому так забити й не вдалося. Той же Лукаку наприкінці зустрічі змарнував чудову нагоду після помилки голкіпера на виході. Та м'яч у ворота не залетів.

Бельгія та Хорватія грають внічию, яка на користь хорватам. Саме вони виходять в 1/8 фіналу з другого місця у групі. Бельгія ж посідає третє місце та вилітає з турніру. Переможцем групи стало Марокко.

Відеоогляд матчу Бельгія – Марокко