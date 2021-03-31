Білорусь ганебно програла у відборі на ЧС-2022, пропустивши 8 голів від Бельгії: відео

Збірна Білорусі 30 березня провела матч 3 туру відбору на чемпіонат світу-2022 проти Бельгії. Білоруський голкіпер 8 разів виймав м'яч з власних воріт.

Бельгія – Білорусь 8:0

Голи: Батшуаї, 14, Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

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Вже на 14-й хвилині бельгійські футболісти відкрили рахунок у зустрічі, які стала справжнім жахом для білорусів. Батшуаї з меж штрафного суперника потужно пробив під поперечину – 1:0.

Ще до перерви господарі тричі засмучували голкіпера Білорусі. Спершу Ванакен відгукнувся на передачу з флангу, а вже наприкінці першого тайму Троссар взяв на себе ініціативу та пробив близько з 35 метрів прямо у володіння білоруської збірної – 3:0. Останній гол у першій частині гри забив Доку, який отримав передачу та вибіг ледь не сам на сам з голкіпером та вдало завершив стрімку атаку – 4:0.

Продовження погрому

По перерві погром гостей продовжився та ще й який. Аж 4 результативні постріли влетіли у ворота Олександра Гутора, який волів би цей поєдинок забути, як страшний сон.

На 49-й хвилині гравцям Бельгії вдалось забити швидкий гол у другій 45-хвилинці. Більярдний удар з дальньої відстані вдався Прату – 5:0.

Ще три голи у ворота білоруської збірної влетіло після 70-ї хвилини. Спочатку Бентеке відгукнувся на передачу у штрафному суперника, випередив опікуна та ногою збільшив перевагу своєї команди на табло – 6:0. Вже через шість хвилин Троссар оформив дубль у матчі, який майстерно пробив поміж ніг голкіперу – 7:0.

Яскраву крапку у розгромі Білорусі поставив все той же Ванакен. Півзахисник отримав передачу у районі 11-метрового удару та пробив у протихід голкіперу, який навіть не встиг зреагувати на удар – 8:0.

Бельгія знищила Білорусь в останньому березневому матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Після поєдинку бельгійці одноосібно лідирують у Групі E – 7 очок. Білорусь з 3 пунктами йде на передостанньому 4 місці.

Бельгія – Білорусь відеоогляд