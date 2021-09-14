Беленюк, Горуна і Коляденко отримали унікальні відзнаки на Алеї зірок: відео з церемонії
Джерело:24 канал
На Алеї зірок у Києві з'явилися імена трьох призерів Олімпійських ігор-2020. Власну зірку отримали Жан Беленюк, Ірина Коляденко та Станіслав Горуна.
Урочиста церемонія відбулась 14 вересня о 13:00. Заклали зірки українських олімпійців біля Спортивної площі.
Читайте також Медаль об'єднала всіх депутатів: як Беленюка зустріли у Верховній Раді
На Алеї зірок у Києві заклали імена олімпійських медалістів
На Площі зірок Києві вже загалом 75 відзнак на честь українських спортсменів та представників шоу-бізнесу. 3 нові зірки "засяяли" для медалістів Олімпіади-2020 в Токіо.
Відзнаку отримали:
- бронзовий призер з карате Станіслав Горуна;
- бронзова призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко;
- золотий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
Відкриття зірок Горуни, Коляденка й Беленюка: дивіться відео
Народний депутат і олімпійський чемпіон подякував за власну зірку. Він також підкреслив, що завдяки результатам українських спортсменів, є на кого рівнятися дітям.
Сподіваюся, що ці Олімпійські ігри дадуть значний поштовх масовому спорту в нашій країні. І цим закладуть суттєвий фундамент, аби на майбутніх Олімпіадах у нас було дуже широке представництво,
– виголосив спортсмен.
Водночас борчиня Ірина Коляденко розповіла, кому присвятила цю відзнаку. "У мене є людина, якій я присвячую все — це мій тренер", – підкреслила вона.
Після церемонії відкриття зірок присутні мали змогу сфотографуватися з олімпійцями під час автограф-сесії. Організатори зазначили, що всі охочі ще зможуть отримати автограф і фото з призерами Олімпіади вже 21 вересня на Алеї зірок біля Спортивної площі.
Церемонія відкриття зірок призерів Олімпіади-2020: відео 24 каналу
Призери Олімпійських ігор-2020 / Інфографіка 24 каналу