Беленюк, Горуна і Коляденко отримали унікальні відзнаки на Алеї зірок: відео з церемонії

На Алеї зірок у Києві з'явилися імена трьох призерів Олімпійських ігор-2020. Власну зірку отримали Жан Беленюк, Ірина Коляденко та Станіслав Горуна.

Урочиста церемонія відбулась 14 вересня о 13:00. Заклали зірки українських олімпійців біля Спортивної площі.

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На Алеї зірок у Києві заклали імена олімпійських медалістів

На Площі зірок Києві вже загалом 75 відзнак на честь українських спортсменів та представників шоу-бізнесу. 3 нові зірки "засяяли" для медалістів Олімпіади-2020 в Токіо.

Відзнаку отримали:

бронзовий призер з карате Станіслав Горуна;

бронзова призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко;

золотий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Відкриття зірок Горуни, Коляденка й Беленюка: дивіться відео

Народний депутат і олімпійський чемпіон подякував за власну зірку. Він також підкреслив, що завдяки результатам українських спортсменів, є на кого рівнятися дітям.

Сподіваюся, що ці Олімпійські ігри дадуть значний поштовх масовому спорту в нашій країні. І цим закладуть суттєвий фундамент, аби на майбутніх Олімпіадах у нас було дуже широке представництво,

– виголосив спортсмен.

Водночас борчиня Ірина Коляденко розповіла, кому присвятила цю відзнаку. "У мене є людина, якій я присвячую все — це мій тренер", – підкреслила вона.

Після церемонії відкриття зірок присутні мали змогу сфотографуватися з олімпійцями під час автограф-сесії. Організатори зазначили, що всі охочі ще зможуть отримати автограф і фото з призерами Олімпіади вже 21 вересня на Алеї зірок біля Спортивної площі.

Церемонія відкриття зірок призерів Олімпіади-2020: відео 24 каналу

Призери Олімпійських ігор-2020 / Інфографіка 24 каналу