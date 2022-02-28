Бекхем закликав світ допомогти українцям, які дають гідну відсіч агресії Росії

Легенда футболу Девід Бекхем не обійшов увагою вторгнення Росії на українські території. Колишній футболіст підтримав Україну.

Бекхем: Ситуація в Україні руйнівно жахлива для її народу

Президент американського Інтер Маямі Девід Бекхем виклав на своїй сторінці в інстаграмі декілька світлин із України. На фото видно, як "рускій мір" мирно виконує "операцію" на українській території – частини зруйнованих міст, загиблі, сльози дітей та життя у бомбосховищах.

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Британець не може дивитись на війну в Україні без емоцій та закликав увесь світ допомогти українцям у боротьбі з російськими окупантами.

Перша світлина у пості викликає потужні емоції – маленька дівчинка, яка стоїть та дивиться на зруйнований будинок. Тисячі дітей, які ні в чому не винні, залишились без рідної домівки.

Ситуація в Україні руйнівно жахлива для її народу. Як і для будь-якого іншого батька, боляче бачити наслідки для невинних дітей, які зараз живуть у зоні бойових дій. У міру ескалації конфлікту зростають потреби дітей. Дізнайтеся, як ви можете допомогти, на сайті ЮНІСЕФ,

– написав Бекхем.



Наслідки нападу Росії / Фото з інстаграму Бекхема

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