Бекхем показав, як працює перинатальний центр у Харкові за умов війни

Колишній відомий футболіст Девід Бекхем продовжує допомагати Україні. У своєму інстаграмі він оприлюднив нове звернення.

Підтримка з усього світу

Ексфутболіст закликає у своїй мережі допомогти українцям, які постраждали від жорстоких дій путінської орди. Він оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що передає свій інстаграм керівниці регіонального перинатального центру в Харкові – Ірині.

Читайте також Ніякими ми братами не були і не будемо, – Зозуля про вислів росіян щодо братніх народів

Героїня сторіз Бекхема допомагає вагітним народжувати в умовах війни. Лікарка висвітлювала свою роботу та умови, де зароджується нове життя.

У публікації Бекхем повідомив, що завдяки пожертвуванням вдалося придбати необхідне медичне кисневе обладнання.

"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати.

У сторіз можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", – сказав Бекхем.

Відеозвернення Бекхема



Ірина "окупувала" сторінку легендарного футболіста / Фото з інстаграму Бекхема



Ірина "окупувала" сторінку легендарного футболіста / Фото з інстаграму Бекхема



Ірина "окупувала" сторінку легендарного футболіста / Фото з інстаграму Бекхема

Раніше Девід та Вікторія Бекхем пожертвували 1 мільйон фунтів фонду UNICEF, який допомагає дітям з України.