Перший старт і одразу медаль: Бех-Романчук завоювала "срібло" Діамантової ліги у Марокко – відео
У Рабаті (Марокко) відбувся другий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Вже на своїх перших змагання Марина Бех-Романчук взяла "срібло".
Уродженка Хмельницького стала другою у потрійному стрибку. Українка зробила чотири вдалі спроби із шести. Розпочала Марина Бех-Романчук із 14,55. Це була найкраща спроба серед усіх учасниць, пише 24 Канал.
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Чудовий старт від Бех-Романчук
Далі наша стрибунка покращила результат ще на три сантиметри – 14,58. Наступні дві спроби були незараховані через заступи. Але Бех-Романчук зібралась та таки змогла показати ще кращий стрибок – 14,65 в останній шостій спробі.
Відео переможного стрибка Бех-Романчук
Завдяки такій спробі Бех-Романчук стала другою на Діамантовій лізі у потрійному стрибку. Марина вже традиційно була єдиною представницею у цій дисципліні.
Свій легкоатлетичний сезон Бех-Романчук розпочинає зі "срібла".
Натомість переможницею змагань стала представниця Куби Леяніс Перес Ернеандес, яка випередила нашу Марину аж на 19 сантиметрів.
Трійку призерок замкнула Шаніка Рікеттс із Ямайки.
Призерки у потрійному стрибку (у метрах)
1. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,84
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,65
3. Шаніка Рікеттс (Ямайка) – 14,15
Нагадаємо, що українська скарбничка поповнилась двома нагородами завдяки перемозі Ярослави Магучіх та другому місцю Ірини Геращенко у стрибках у висоту. Юлія Левченко стала лише шостою.