Перший старт і одразу медаль: Бех-Романчук завоювала "срібло" Діамантової ліги у Марокко – відео

У Рабаті (Марокко) відбувся другий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Вже на своїх перших змагання Марина Бех-Романчук взяла "срібло".

Уродженка Хмельницького стала другою у потрійному стрибку. Українка зробила чотири вдалі спроби із шести. Розпочала Марина Бех-Романчук із 14,55. Це була найкраща спроба серед усіх учасниць, пише 24 Канал.

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Чудовий старт від Бех-Романчук

Далі наша стрибунка покращила результат ще на три сантиметри – 14,58. Наступні дві спроби були незараховані через заступи. Але Бех-Романчук зібралась та таки змогла показати ще кращий стрибок – 14,65 в останній шостій спробі.

Відео переможного стрибка Бех-Романчук

Завдяки такій спробі Бех-Романчук стала другою на Діамантовій лізі у потрійному стрибку. Марина вже традиційно була єдиною представницею у цій дисципліні.

Свій легкоатлетичний сезон Бех-Романчук розпочинає зі "срібла".

Натомість переможницею змагань стала представниця Куби Леяніс Перес Ернеандес, яка випередила нашу Марину аж на 19 сантиметрів.

Трійку призерок замкнула Шаніка Рікеттс із Ямайки.

Призерки у потрійному стрибку (у метрах)

1. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,84

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,65

3. Шаніка Рікеттс (Ямайка) – 14,15

Нагадаємо, що українська скарбничка поповнилась двома нагородами завдяки перемозі Ярослави Магучіх та другому місцю Ірини Геращенко у стрибках у висоту. Юлія Левченко стала лише шостою.