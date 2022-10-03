Бех-Романчук повернулася в Україну після закінчення сезону: затишні фото
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук вперше з березня повернулася в Україну. Спортсменка тішиться своєму приїзду додому.
Спершу атлетка заінтригувала читачів у своєму інстаграмі, де опублікувала сторіс з опитуванням, куди вона може їхати. Вона залишила натяк для шанувальників, написавши, що ця поїздка є довгоочікуваною.
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Бех-Романчук повернулася в Україну
Марина неодноразово наголошувала, що мріє повернутися додому.
Одна з підписниць вгадала, куди вирушила Бех-Романчук. Легкоатлетка поділилася частинкою свого буденного життя вдома, вона наголосила, що дуже за цим сумувала.
Я сумувала за кожною деталькою мого життя вдома,
– написала Марина.
Бех-Романчук повернулася додому / Фото з інстаграму легкоатлетки
Марина поділилася своїм життям вдома / Фото з інстаграму спортсменки
Головні результати українки у сезоні, що минув
- Марина Бех-Романчук у цьому сезоні вперше виступала у двох дисциплінах: потрійному стрибку та стрибку в довжину.
- Потрійний стрибок: "золото" чемпіонату Європи, 11-те місце на чемпіонаті світу, "срібло" фіналу Діамантової ліги;
- стрибки в довжину – 4-те місце на Євро, 8-ме – на чемпіонаті світу, "золото" етапу Діамантової ліги в Римі.