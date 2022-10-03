Бех-Романчук повернулася в Україну після закінчення сезону: затишні фото

Марина Бех-Романчук вперше з березня повернулася в Україну. Спортсменка тішиться своєму приїзду додому.

Спершу атлетка заінтригувала читачів у своєму інстаграмі, де опублікувала сторіс з опитуванням, куди вона може їхати. Вона залишила натяк для шанувальників, написавши, що ця поїздка є довгоочікуваною.

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Бех-Романчук повернулася в Україну

Марина неодноразово наголошувала, що мріє повернутися додому.

Одна з підписниць вгадала, куди вирушила Бех-Романчук. Легкоатлетка поділилася частинкою свого буденного життя вдома, вона наголосила, що дуже за цим сумувала.

Я сумувала за кожною деталькою мого життя вдома,

– написала Марина.



Бех-Романчук повернулася додому / Фото з інстаграму легкоатлетки



Марина поділилася своїм життям вдома / Фото з інстаграму спортсменки

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