Бажаю всім атлетам з Росії тренуватися у таких умовах, – Беленюк показав зруйнований "Авангард"

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк показав, як рускій мір руйнує спортивну інфраструктуру нашої країни. Він показав знищений комплекс, де він колись починав займатися баскетболом.

Беленюк: Ви не гідні кращого

Титулований спортсмен вирішив показати наслідки "миротворчих дій" російських окупантів. Він записав на відео, як зараз виглядає баскетбольний зал "Авангард". у Києві

Варте уваги Синку, я й так бачу, що ти не москаль, – Беленюк про курйозний випадок на одному з блокпостів

Жан розповів, що раніше він поєднував боротьбу з баскетболом. І саме у цьому залі займався цим видом спорту 20 років тому. Тепер він знищений...

Я хочу вам показати, як рускій мір відображається на спортивній інфраструктурі України,

– сказав на початку відео Беленюк.

Відповідне відео він поширив у своїх соцмережах.

"У цьому залі колись займався баскетболом... Бажаю всім спортсменам з рф, які відмовчуються, а деякі, найупортіші (або продажні, як рома власов) підтримують дії кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не гідні кращого", – написав нардеп (орфографія збережена).

Відео зруйнованого залу у Києві

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