У свої 20 вже носить капітанську пов'язку: лідер Руха потрапив під приціл швейцарського гранда
Джерело:Вацко on air
У понеділок, 4 грудня, відбувся останній матч 16-го туру УПЛ сезону-2023/2024. Зоря та Рух не змогли визначити сильнішого, розписавши нульову мирову.
Окрім офіційних представників клубів поєдинок на ужгородському "Авангарді" відвідав шеф-скаут швейцарського Базеля. Представник європейського клубу стежив за грою капітана та опорника Руха Марком Сапугою.
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Рух може солідно заробити
Відзначимо, що 20-річний вихованець львівських Карпат відіграв повний матч проти "мужиків". Але не допоміг команді здобути виїзну перемогу, а лише привезти до міста Лева один бал.Цікаво. У Сапуги є контракт із Рухом до кінця 2025-го року.
Це не єдиний футболіст "жовто-чорних", який потрапив під приціл європейських клубів. Серед цієї когорти активно сватають Богдана Слюбика.
До слова, Рух проводить дуже хорошу першу частину сезону-2023/2024. Після 16-ти турів йде на 5-му місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 балів. А це на 3 очки більше, аніж у київського Динамо.
Що відомо про кар'єру Марка Сапуги
- Марко Сапуга – вихованець львівських Карпат.
- Із вересня 2020-го виступає за Рух, спершу загравався за юнацьку команду "жовто-чорних" U-19.
- У цьому сезоні провів вже 16 матчів, у яких відзначився асистом.
- Загалом у футболці першої команди Руха провів 40 поєдинків (1 гол та 3 асисти).