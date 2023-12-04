У свої 20 вже носить капітанську пов'язку: лідер Руха потрапив під приціл швейцарського гранда

У понеділок, 4 грудня, відбувся останній матч 16-го туру УПЛ сезону-2023/2024. Зоря та Рух не змогли визначити сильнішого, розписавши нульову мирову.

Окрім офіційних представників клубів поєдинок на ужгородському "Авангарді" відвідав шеф-скаут швейцарського Базеля. Представник європейського клубу стежив за грою капітана та опорника Руха Марком Сапугою.

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Рух може солідно заробити

Відзначимо, що 20-річний вихованець львівських Карпат відіграв повний матч проти "мужиків". Але не допоміг команді здобути виїзну перемогу, а лише привезти до міста Лева один бал.

У Сапуги є контракт із Рухом до кінця 2025-го року.

Це не єдиний футболіст "жовто-чорних", який потрапив під приціл європейських клубів. Серед цієї когорти активно сватають Богдана Слюбика.

До слова, Рух проводить дуже хорошу першу частину сезону-2023/2024. Після 16-ти турів йде на 5-му місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 балів. А це на 3 очки більше, аніж у київського Динамо.

Що відомо про кар'єру Марка Сапуги