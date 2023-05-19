Учень не перевершив вчителя: Рома Моурінью позбавила фіналу ЛЄ "фармацевтів" – відеоогляд

У Лізі Європи визначилися фіналісти турніру сезону 2022/23. У німецькому Леверкузені місцевий Баєр не зумів обіграти італійську Рому та вилетів з єврокубку.

Баєр – Рома 0:0

У четвер, 18 травня, в Лізі Європи відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу. В одному з них німецький Баєр приймав італійську Рому, пише 24 канал.

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Урок катеначо від Моурінью

Перший матч завершився мінімальною перемогою підопічних Моурінью (1:0). Тож господарям поля потрібно було ліквідовувати гандикап.

З перших хвилин матчу "фармацевти" захопили ініціативу. В дебюті зустрічі фантастичний момент втратив хавбек Баєра Мусса Діабі. 23-річний француз несподівано пробив по воротах Патрісіу, але м'яч зрадницьки потрапив у каркас воріт.

Гарні нагоди відкрити рахунок в першому таймі мали гравці Баєра Керем Демірбай та Сардар Азмун. Але в першому випадку Патрісіу врятував Рому від неприємностей, а в другому іранський форвард пробив надто неточно. На перерву команди пішли з нулями на табло, які влаштовували команду "Особливого".

В другій 45-хвилинці картина практично не змінилася. Рома продовжувала "сушити" гру, а команда Хабі Алонсо намагалася забити бажаний гол. Втім, активність "фармацевтів" не принесла результат. До речі, наставник Баєра грав під керівництвом Моурінью в Реалі та багато чому навчився у португальця. Але у звітному поєдинку титулований тренер Роми дав черговий урок своєму учню.

У підсумку Рома здобула потрібний нічийний результат та пробилася у фінал Ліги Європи.

Важливо! Фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня у Будапешті на стадіоні "Пушкаш-Арена".

Відеоогляд матчу Баєр – Рома