Баварії доведеться заплатити 20 мільйонів євро за нового тренера

Наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн може стати новим тренером Баварії у випадку відставки Хансі Фліка. Останній цілком ймовірно прийме пропозицію очолити збірну Німеччини.

Баварія заплатить за Нагельсманна

Після матчу Баварії у Лізі чемпіонів проти ПСЖ колишній футболіст та експерт Лотар Маттеус заявив, що Флік покине Баварію. Наступником Фліка, за інформацією Маттеуса, має стати саме Нагельсманн.

До слова Баварія несподівано змінить тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

33-річний тренер вже спростував чутки, що веде переговори з Баварією. Нагельсманн заявив, що в нього контракт з Лейпцигом чинний до 2023 року.

Однак німецькі ЗМІ переконані, що Баварія у випадку втрати Фліка запросить саме Нагельсманна.

Наразі Лейпциг не отримував запитів від Баварії щодо Нагельсманна, однак у клубі все одно побоюються, що тренер покине клуб.

Повідомляється, що "бики" не хочуть відпускати свого наставника. Однак у випадку запиту Баварії можуть вимагати від мюнхенців 15 – 20 мільйонів євро.

Що цікаво, раніше іноземні ЗМІ приписували Барселоні та Тоттенхему інтерес до Нагельсманна. Юліан тренує Лейпциг з 2019 року і вперше в історії вивів команду в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. До цього він працював у Хоффенхаймі.