Баварія продовжує втрачати футболістів: Сане та Упамекано захворіли на COVID-19

Баварія повідомила, що ще двоє гравців клубу відправилися на самоізоляцію. На цей раз захисник Дайо Упамекано і півзахисник Лерой Сане здали позитивні тести на коронавірус.

Збільшується кількість хворих

У понеділок, 3 січня мюнхенський клуб повідомив, що Лукас Ернандес і Н'янзу Куассі захворіли на коронавірус. Також зазначили, що Сане та Упамекано здали підозрілі тести, тому футболісти мали пройти повторну перевірку.

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На початку нового року коронавірусну інфекцію виявили у голкіпера Мануеля Нойєра, захисника Омара Річардса, півзахисника Корентена Толіссо, вінгера Кінгслі Комана, а також асистента Юліана Нагельсманна Діно Топмеллера.

У цьом сезоні Упамекано провів 22 матчі за Баварію у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол та 4 асисти. Сане відзначився 11 голами та 11 результативними передачами у 26 поєдинках.

Мюнхенці лідирують в чемпіонаті Німеччини. Баварія випереджає дортмундську Боруссію на дев’ять очок.

7 січня Баварія зустрінеться у домашньому поєдинку з Боруссією Менхенгладбах.