Пограбування Лондона: Баварія оформила трансфер зіркового партнера Кріштіану Роналду по збірній

Мюнхенська команда активно посилюється перед сезоном 2024-2025. Нещодавно Баварія придбала гравця молодіжної збірної Франції, а тепер придбала відомого опорника Португалії.

У клубному футболі в розпалі трансферне вікно, яке буде відкрите до вересня. Топ-клуби вже ведуть перемовини із потенційними новачками задля підсилення перед новим сезоном.

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Топ-трансфер в Мюнхен

Одним із найбільш активних клубів є Баварія. На днях мюнхенці підписали вінгера Крістал Пелас Майкла Олісе, за якого довелось виплатити аж 60 мільйонів євро.

Тепер же німецька команда поповнилась зірковим португальцем. Баварія оголосила про трансфер гравця основи лузітан Жоау Пальїнью, з яким підписали контракт на чотири роки.

. У сезоні 2023-2024 Баварія не здобула жодного трофея. Команда Томаса Тухеля посіла третє місце у Бундеслізі та вилетіла в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Німецький тренер залишив посаду влітку, замість нього до керма мюнхенців прийшов Венсан Компані.

За даними ЗМІ, 29-річний гравець обійшовся Баварії у 50 мільйонів євро. У новій команді Жоау виступатиме під 16 номером. Мюнхенці хотіли підписати гравця Фулхема ще взимку, але тоді лондонці заблокували перемовини.

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Нагадаємо, що Жоау виступав за Спортінг, Морейренсе, Белененсеш, Брагу та Фулхем. Також на його рахунку 31 матч та два голи за збірну Португалії. З національною командою Пальїнья доходив до 1/8 фіналу Євро-2020, а також чвертьфіналів на ЧС-2022 та Євро-2024.