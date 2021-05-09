Хет-трик Левандовського приніс Баварії чемпіонство у Бундеслізі: відео

Баварія 8 травня на власному полі зіграла проти Боруссії Менхенгладбах у 32 турі Бундесліги. Мюнхенський клуб не залишив сліду з гостей.

Баварія – Боруссія М 6:0

Голи: Левандовський, 2, 34, 66, Мюллер, 23, Коман, 44, Сане, 86

Вилучення: Ньянзу, 75 (Баварія)

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Вже з перших хвилин матчу футболісти Баварії побігли оформлювати дострокове чемпіонство у Бундеслізі. М'яч після передачі Алаби пролетів усіх гравців у штрафному гостей та опинився у ногах Левандовського. Польський форвард спокійно обробив пас та ударом у дальній кут розмочив нулі на табло – 1:0. Цей гол розпочав погром Боруссії.

Коман перевірив на міцність стійку воріт. На 23-й хвилині Мюллер подвоїв перевагу – 2:0. Вже за 10 хвилин Левандовський оформив дубль. Роберт класним ударом ножицями у падінні прошив сітку воріт – 3:0.

Ще до перерви господарі забили вчетверте. Знову у центрі уваги опинився лідер атаки Левандовський. Він вивів команду у стрімку контратаку, не став сам егоїстично бити, а віддав передачу на вільного Комана, який довів рахунок першої 45-хвилинки до розгромного 4:0.

Продовження розгрому

Після перерви один з гравців Боруссії зіграв рукою у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Левандовський, подивився у небо та впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути – 5:0.

У середині другого тайму захисник господарів Ньянзу невдало зіграв на випередження та сфолив на супернику. Суддя після перегляду відеоповтору залишив Баварію у меншості.

За чотири хвилини до завершення основного часу матчі Баварія забила шостий гол. Коман віддав передачу у штрафного на Сане, який легко пробив повз воротаря – 6:0.

Баварія вдев'яте поспіль стала чемпіоном Бундесліги. Загалом для неї це вже 31-й титул чемпіонату Німеччини. В активі 74 очки за 2 тури до завершення сезону. Їх суперник Боруссія Менхенгладбах із 46 пунктами йде 7-ю.

Баварія – Боруссія Менхенгладбах відеоогляд