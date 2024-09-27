Баварія – Баєр: чемпіон Німеччини може перервати переможну серію команди Компані

У суботу, 28 вересня, футбольні уболівальники побачать топовий матч німецької Бундесліги. Мюнхенська Баварія на "Альянц Арені" прийме леверкузенський Баєр.

Це буде заключний суботній матч у рамках 5-го туру німецької Бундесліги. На футбольному полі зійдуться два лідери старту нового сезону-2024/2025, повідомляє 24 Канал.

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Протистояння лідерів Бундесліги

Баварія після чотирьох турів набрала максимальні 12 очок. Натомість її майбутній суперник здобув 9 балів. Леверкузенський клуб зазнав поразки від Лейпцига у 2-му турі першості 2:3.

Також команди зіграли свої поєдинки у розіграші Ліги чемпіонів-2024/2025. Підопічні Хаві Алонсо розгромили на виїзді нідерландський Феєнорд 0:4. Баварія здобула ще нищівнішу перемогу над загребським Динамо – 9:2.

А от у минулому турі Бундесліги команда Венсана Компані розтрощила у гостях Вердер 0:5. Баєр же у компенсований до матчу час вирвав три очки у Вольфсбурга 4:3. Вже традиційна схема для "фармацевтів".

До слова. Топ-матч Бундесліги Баварія – Баєр розпочнеться 28 вересня о 19:30 (за Києвом).

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Баварія – фаворит даного протистояння. Її перемогу оцінюють в 1,76. А от на звитягу Баєра дають 4,25. Мирова у Мюнхені – 4,40.

Подвійний шанс леверкузенців (Х2: нічия або перемога) – 2,14.

Уболівальники насолодяться голами від обох клубів – 1,38. Саме футболісти Компані першими можуть відкрити рахунок у грі – 1,59. А от на те, що першими заб'ють гості – 2,50. Також кращі шанси забити у господарів у першому таймі – 1,96 проти 3,05 на гол леверкузенців у перші 45 хвилин.

Діапазон голів у поєдинку може скласти 2-3 результативні удари – 2,28.

Виграє перший тайм, але не виграє матч: Баварія – 9,70, Баєр – 8,10.