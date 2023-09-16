Новий герой Мюнхена і вбивчі стандарти "фармацевтів": Баварія і Баєр видали феєричну нічию

Німецькі колективи потішили своїх вболівальників шаленим поєдинком. Зустріч лідерів тамтешнього чемпіоната була насичена гострими моментами.

Баварія – Баєр 2:2

Голи: Кейн, 7, Горецка, 86 – Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4

Баварія та Баєр провели зустріч в рамках 4-го туру Бундесліги, в якій не змогли визначити сильнішого. Не дивлячись на втрату очок, команди все ж залишились на вершині турнірної таблиці, пише 24 Канал.

Варте уваги Шевченко забив "паненкою" Буффону, повторивши фінал Ліги чемпіонів 20-річної давнини: відео

Боротьба справжніх чемпіонів

Головною прекрасною чергового туру німецької Бундесліги стало протистояння між мюнхенською Баварією та леверкузенським Баєром, котрі лідирують у тамтешній першості. Від матчу очікували тільки вогняної дуелі, що команди і продемонстрували. Уже з перших хвилин колективи кинулись атакувати одне одного, що моментально вилилось у результат.

Таким чином, уже на 7-ій хвилині зустрічі голом відзначився новачок "пивоварів" Гаррі Кейн. Англійський форвард замкнув дальню штангу після подачі, розстрілявши ворота суперника. Цікаво, що "Ураган" забив уже свій 4 м'яч у футболці мюнхенців (за 5 матчів), тому можна сміло сказати, що Баварія знайшла нового топового форварда.

Баєр, у свою чергу, не збирався відпускати маститого опонента вперед, тому видав свою навалу. На 24-ій хвилині поєдинку Грімальдо взагалі продемонстрував футбольну красу. Іспанський захисник забив прямим ударом зі штрафного, ти самим вирівнявши ваги матчу та додавши вогню у гру.

Команди продовжували тиснути одне на одного усю зустріч. Баварія виглядала активніше, проте і "фармацевти" намагались нав'язувати боротьбу, що їм прекрасно вдавалося. Та от на заваді лідерів Бундесліги стали досвідчені голкіпери команд Лукас Градецкі та Свен Ульрайх, які були просто непробивними у тій грі.

Та от під завісу матчу Баварія все ж змогла вдруге розчарувати Баєр. Голом на 86-ій хвилині відзначився Леон Горецка, який, після сольного проходу Джеремі Фрімпонга, з меж одинадцятиметрової позначки вивів свою команду вперед. "Пивовари" дуже раділи забитому м'ячеві, ледь не святкуючи перемогу, проте не знали, що їх чекає за декілька хвилин.

Баєр не опустив голови і продовжив боротись за своє, що принесло результат. Йонас Гоффман, підставившись під захисника, впав у чужому карному майданчику, що призвело до призначення пенальті. А уже на 90+4-ій хвилині Есек'єль Паласіос впевнено реалізував свій момент та приніс нічию "фармацевтам".

На 90+8-ій хвилині Баварія забила ще один гол, але той не зарахували через офсайд.

Відеоогляд матчу Баварія – Баєр:

Таким чином, Баварія та Баєр розписали закономірну мирову 2:2. Обидва гранди залишились на верхівці Бундесліги із 10 очками в активі. Та от фармацевти все ж опинились на першому місці, завдяки кращій різниці м'ячів. У "пивоварів" з'явився серйозний конкурент за чемпіонство.