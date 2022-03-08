Батько олімпійського призера Романчука у Нацгвардії захищає Україну від загарбників: фото
8 березня 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Михайла Романчука
Батько українського плавця, чемпіона Європи, срібного та бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Романчука вступив до лав Національної гвардії України.
Про свого батька плавець Михайло Романчук розповів у інстаграмі.
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"Ти завжди був, є і будеш справжнім прикладом для мене. Пишаюсь тобою. До скорої зустрічі, тату", – написав він.До слова. Батько чемпіона – Михайло Романчук-старший – тренер з легкої атлетики, мешкає з сім'єю у Рівному.
Головні досягнення Романчука
- 25-річний українець влітку 2021 року здобув дві медалі на Олімпійських іграх. У запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло взяв "бронзу".
- У коронній для себе дистанції 1500 метрів Романчук здобув "срібло".
- Михайло також чемпіон світу 2018 року на короткій воді (1500 метрів). Українець – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи.
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