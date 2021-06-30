Батько Ломаченка буде готувати Усика до бою з Джошуа
30 червня 2021 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) 25 вересня в Лондоні повинен провести бій з чемпіоном WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Промоутер Василя Ломаченка з Top Rank Боб Арум заявив, що до бою з Джошуа Усика готуватиме Анатолій Ломаченко.
До слова Усик коштує три копійки, бою з Джошуа не буде, – екстренер Кличка
"Я не промоутер Усика, але знаю, що Ломаченко буде допомагати йому в підготовці. Вони називають його Папа Ломаченко, і він готував українських олімпійських чемпіонів.
Батько Ломаченка не тренує нікого, крім сина, але він погодився допомагати Усику, тому що вони – одна сім'я", – сказав Арум.
Поєдинок Усик – Джошуа: що відомо
- Поєдинок Усика з Джошуа став можливим після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком.
- Боксери можуть зустрітися у вересні 2021 року. Втім, існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.