Батько Ломаченка буде готувати Усика до бою з Джошуа

Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) 25 вересня в Лондоні повинен провести бій з чемпіоном WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер Василя Ломаченка з Top Rank Боб Арум заявив, що до бою з Джошуа Усика готуватиме Анатолій Ломаченко.

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"Я не промоутер Усика, але знаю, що Ломаченко буде допомагати йому в підготовці. Вони називають його Папа Ломаченко, і він готував українських олімпійських чемпіонів.

Батько Ломаченка не тренує нікого, крім сина, але він погодився допомагати Усику, тому що вони – одна сім'я", – сказав Арум.

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