Перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом

Джерело:СумДу
Баскетбольна команда Вищої ліги України СумДу всім складом зробила щеплення від коронавірусу.
Команду поінформували про можливі тимчасові наслідки і після документального оформлення були зроблені щеплення.
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Разом із спортсменами вакцинувався і начальник управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Євген Походня.
Повторне профілактичне щеплення буде здійснено згодом, згідно з процедурою.
Баскетболісти СумДу вакцинувалися від СOVID-19 / Фото: basket.sumy.ua