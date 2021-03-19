Перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом

Баскетбольна команда Вищої ліги України СумДу всім складом зробила щеплення від коронавірусу.

Перші в Україні серед команд

Команду поінформували про можливі тимчасові наслідки і після документального оформлення були зроблені щеплення.

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Разом із спортсменами вакцинувався і начальник управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Євген Походня.

Повторне профілактичне щеплення буде здійснено згодом, згідно з процедурою.



Баскетболісти СумДу вакцинувалися від СOVID-19 / Фото: basket.sumy.ua