Історична подія: баскетболіст збірної України став абсолютним рекордсменом іспанського клубу

Український центровий Артем Пустовий матч восьмого туру чемпіонату Іспанії сезону-2023/2024 запам'ятає надовго. Попри поразку його команди від Унікахи, українець увійшов у історію клубу, ставши його рекордсменом.

У крайньому матчі Обрадойро, за який грає Артем Пустовий, українець зробив 3 підбирання. Сумарно тепер на його рахунку 414 таких успішних дій за іспанський клуб у кар'єрі, що робить українського баскетболіста абсолютним рекордсменом Обрадойро за даним показником.

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Артем Пустовий – абсолютний рекордсмен Обрадойро за підбираннями

Гравець збірної України перевершив досягнення попереднього лідера Обрадойро канадця Левона Кендалла. У період з 2010 по 2013 рік він зробив 413 підбирань.

Українцю вдалося досягнути цього показника після свого повернення в іспанський клуб у 2023 році. З 2015 по 2018 рік Пустовий виконав 373 підбирання, а після повернення додав ще 41 успішну дію,

Лідери Обрадойро за кількістю підбирань



Артем Пустовий став рекордсменом Обрадойро за підбираннями / соцмережі БК Обрадойро

. Наразі Обрадойро посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Почати відриватися від найближчого переслідувача Артем Пустовий зможе вже в наступному матчі проти Басконії, який відбудеться 12 листопада. З чинних гравців, хто знаходиться у топ-5, також за Обрадойро грає Томас Скрабб, він поступається українцю лише на 9 підбирань.