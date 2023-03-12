Залишили вагітну дружину без чоловіка: на війні загинув 24-річний баскетболіст з Полтавщини

Олексій Ханілевич з травня захищає Україну від окупантів. Хлопець загинув під час боїв на Луганщині, залишивши ще ненароджену дівчинку без батька.

Більше дев'яти років Україна чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Терористи знищують інфраструктуру, окуповують землі та вбивають мирних людей, в тому числі і дітей.

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Чимало хлопців та дівчат пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Серед захисників чимало представників спорту. На жаль, не всі вони повертаються живими. Нова втрата торкнулась українського баскетболу,

28 лютого помер Олексій Ханілевич, гравець баскетбольного клубу Кремінь (Кременчук) з Вищої ліги. У травні минулого року спортсмен був призваний на строкову службу до лав ЗСУ.

А в останній день зими цього року Ханілевич отримав серйозне поранення у боях поблизу Кремінної (Луганська область). Воно виявилось несумісним із життям.

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У складі команди Полтавської області він став чемпіоном України за своїм віком. На момент смерті Олексію було 24 роки. У загиблого залишилася вагітна дружина, яка чекає на донечку… Світла пам'ять Герою України!