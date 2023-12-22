Зірка збірної Венесуели Гарлі Сохо несподівано помер вдома у віці 24 років: деталі трагедії

Венесуельський баскетболіст став жертвою епілептичного нападу. Ніхто не встиг допомогти йому врятувати життя...

Венесуельську спортивну спільноту сколихнула трагічна новина. Місцева баскетбольна збірна втратила одного зі своїх лідерів.

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У віці 24 років помер бомбардир Гарлі Сохо. У хлопця стався епілептичний напад, коли він проводив час у себе вдома. Врятувати його не встигли.

Сохо виходив на паркет лише два дні тому, у складі місцевого Гладіадорес в рамках Американської Ліги чемпіонів. Його команда програла Реал Естелі з Нікарагуа (92:97).

Сам Гарлі тоді заробив 11 очок. До цього венесуелець виступав за венесуельські Кокодрільос та Бронкос, а також аргентинську Кімсу, уругвайський Дефенсор та представника G-ліги НБА Мехіко Капітанес.

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Особливо Сохо запам'ятався на чемпіонаті світу-2023, куди поїхав у складі збірної Венесуели. Хоч його команда і посіла 30 з 32-х місць на турнірі, сам гравець став її найкращим бомбардиром, набравши 62 бали у п'яти зустрічах.