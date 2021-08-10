Барселона зробила останню пропозицію Ліонелю Мессі

Каталонська Барселона зробила, можливо, останню спробу підписати контракт з багаторічним лідером команди і легендою клубу Ліонелем Мессі, поки він не встиг піти в ПСЖ.

За даними джерела, генеральний директор каталонського клубу Ферран Ревертер провів переговори з футболістом і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.

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Як повідомляє Lequipe, Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким Парі-Сен-Жермен. Там він зустрінеться з представниками ПСЖ для завершення угоди. Символічно, що саме на Ібіці свого часу президент паризького клубу умовив Неймара на перехід в ПСЖ.

Підтверджує прийдешній перехід 34-річного Мессі в ПСЖ і брат власника парижан Халіф бін Хамада Аль-Тані: "Ходять чутки про переговори між Мессі та іншими клубами. Це неправда. Все було залагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків буде грати в ПСЖ".

Проблеми у переході Мессі