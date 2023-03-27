Навздогін за "королівським клубом": Барселона вимагає зарахування втраченого чемпіонства

Футбольний клуб Барселона збирає історичні документи для визнання чемпіонського титулу 1937 року. Суперечки щодо турніру 86-річної давнини досі тривають.

Каталонська Барселона прагне відсвяткувати ще одне чемпіонство. Проте щоб довести свою звитягу представниками "Блаугранас" доведеться "повоювати" з футбольною федерацією Іспанії.

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Забуте чемпіонство Барси

Річ у тім, що у 1937 році в Іспанії вирувала Громадянська війна. За проведення турніру під назвою Середземноморська ліга відповідала Каталонська федерація футболу. У чемпіонаті брали участь 8 команд: Барселона, Еспаньйол, Жирона, Валенсія, Леванте, Хімнастік, Гранольєрс і Атлетик де Кастельон.

За підсумком сезону 1936/37 золоті медалі виграла Барселона. Проте Королівська іспанська футбольна федерація не визнає цей турнір. У 2009 році "синьо-гранатові" вже домагалися визнання чемпіонства. Однак тоді їх позов зазнав невдачі.

Ситуація змінилася нещодавно. Федерація ухвалила офіційне рішення про визнання переможцем Кубка Іспанії 1937 року Леванте. На цій підставі президент Барселони Жоан Лапорта сподівається повернути втрачений титул.