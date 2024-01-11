Барселона невимушено пройшла у фінал Суперкубка Іспанії, де зіграє з Реалом: відео крутих голів

Підопічні Хаві не мали проблем із середняком Ла Ліги Осасуною. "Блаугранас" оформили два голи і в кожному з випадків відзначались крутими асистами.

Барселона – Осасуна 2:0

Голи: Левандовський, 59, Ямал, 90+3.

В Ер-Ріяді у Саудівській Аравії цього тижня проходить розіграш Суперкубка Іспанії-2023. Участь у ньому взяли фіналісти Кубка, а також чинні чемпіон та бронзовий призер Ла Ліги, пише 24 канал.

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Перший півфінал між Реалом та Атлетіко подарував фанатам гольову феєрію. Її результатом став прохід команди Анчелотті у фінал в екстратаймах (5:3). За другу путівку сперечались Барселона та Осасуна.

Ця гра апріорі була з меншою інтригою, адже попри проблеми в чемпіонаті підопічні Хаві були явними фаворитами. Це вони і довели на полі, при цьому не витративши багато зусиль.

Барса могла забивати ще до перерви, але відкрити рахунок вдалось лише в середині другого тайму. Після обрізки від захисника Осасуни Гюндоган красивим пасом вивів Левандовського на ударну позицію і той вразив порожній кут воріт.

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Памплонці спробували відігратися, але у підсумку нарвались на ефектну контратаку в компенсований час. Її головним героєм став Жоау Феліш, який пробіг зі своєї половини та на дриблінгу пройшов кількох опонентів.

У підсумку португалець віддав на Ямала, який точним ударом у дальній кут встановив остаточний рахунок. Таким чином, Барселона у фіналі Суперкубка зіграє проти принципового опонента в особі Реала. Гра відбудеться у неділю, 14 січня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Відеоогляд матчу Барселона – Осасуна: