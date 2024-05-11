Вкотре розчарував: Барселона шкодує, що вмовила Хаві залишитись у клубі

Керівництво Барселони шкодує про те, що вмовило Хаві залишитись головним тренером. Команда неодноразово розчаровувалась в наставнику.

Перед матчем із Реалом повідомлялось, що у випадку поразки, як і сталось, Хаві могли звільнити одразу, хоча він сам прийняв рішення про відставку ще взимку. Однак Барселона довго вмовляла тренера залишитись і він все ж таки відкинув рішення залишити клуб.

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Хаві підвів Барселону

Перепризначення Ернандеса понесло за собою багато критики та скептицизму, а тепер у вболівальників "каталонців" з'явився трансферний привід, який викликав чергову порцію розчарування.

Вітора Роке виключили зі складу команди, хоча він був підписаний Барселоною не так давно на загальну суму 61 мільйон євро, якщо рахувати всі умови угоди.

Керівництво підписало його для того, щоб він міг грати на улюбленій позиції нападника і, можливо, замінити на ній Роберта Левандовського. Наразі Роке сидить на лаві запасних і отримує кілька хвилин гри на лівому фланзі.

У Барселоні розчаровані рішенням Хаві підривати перспективу атаки таким способом. Крім того, команда втрачає найкращих молодих гравців.

Наразі Барселона посідає третю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Команда набрала 73 бали і відстає на 2 очки від Жирони.

Нагадаємо, що Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.