Де-факто чемпіони: Барселона зробила камбек у Ель Класико, вирвавши перемогу над Реалом – відео

Команда Хаві ще ближче підібралась до омріяного чемпіонства, перегравши вдома принципового опонента. Вирішальний гол каталонці забили на другій компенсованій хвилині.

Барселона – Реал 2:1

Голи: Серхі Роберто, 45, Кессьє, 90+2 – Араухо, 9 (автогол)

В Іспанії відбувся центральний поєдинок другого кола Ла Ліги. На "Камп Ноу" зустрілись претенденти на чемпіонство – Барселона приймала Реал, пише 24 канал.

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Каталонці були фаворитами у Ель Класико, адже мали перевагу аж у дев'ять очок в турнірній таблиці. До того ж, підопічні Хаві цього сезону вже двічі перегравали мадридців – у Суперкубку та Кубку країни.

Втім у чемпіонаті в першому колі сильнішим був як раз Реал. Мадридцям треба було лише перемагати у лігві суперника, щоб залишитись у чемпіонській гонці.

Автогол подарував надію Реалу

Команда Анчелотті одразу взялась за справу і відкрила рахунок на 9 хвилині. Однак "бланкос" у результативному моменті сильно посміхнулась фортуна. Під час навісу від Вінісіуса захисник Араухо зрізав м'яч у власні ворота.

В подальшому гості стали грати по рахунку, а Барселона активізувала атакувальний натиск. Він дав свої плоди перед перервою. Після прострілу з флангу момент для удару знайшов Рафінья. Мілітао блокував вистріл, але снаряд дістався Серхі Роберто, який і розстріляв ворота Куртуа.

Після перерви гра заспокоїлась, а каталонці віддали м'яч супернику. При цьому захист господарів діяв надійно. В потрібні моменти в гру вступав тер Штеген, який виконав кілька сейвів.

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VAR і фортуна проти Реала

Мадридці намагались вирвати перемогу і змогли таки забити непростий гол. В позиційній атаці Карвахаль отримав м'яч на вході у карний майданчик каталонців.

Дані прострілив у центр, де першим до снаряда дістався Марко Асенсіо, який вийшов на заміну. Втім це взяття воріт після перегляду VAR скасували, адже іспанець зовсім трохи заліз в офсайд під час пасу.



Мінімальний офсайд Асенсіо / кадр з трансляції

Цей гол міг принести мадридцям омріяну перемогу та збільшити шанси на золото. Втім сантиметри були на боці каталонців, як і вдача. На другій компенсованій хвилині Барселона забила переможний гол.

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Бальде дали прорватись по флангу у карний майданчик мадридців. Захисник знайшов на дальній стійці Кессьє і Франк вразив нижній кут воріт Куртуа.

Барселона втретє у сезоні бере верх над принциповим суперником. Перемога по суті закрила чемпіонську інтригу в Ла Лізі. Відіграти 12 балів за 12 ігор для мадридців буде майже нереально, тому "бланкос" кинуть всі сили на захист трофея Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал: