Барселона призначила тимчасового тренера команди Серхі Бархуана після звільнення Кумана

Керівництво іспанської Барселони визначилося з тренером, який готуватиме команду до найближчого матчу. Ним став Серхі Бархуан.

В четвер, 28 жовтня, Серхі Бархуана представили головній команді. Під його керівництвом гравці готуватимуться до наступного матчу.

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До цього Серхі Бархуан тренував молодіжну команду Барселони.

Серхі Бархуан тренуватиме команду до того часу, поки керівництво клубу не визначиться з тренером на постійній основі.

Варто додати, що наступний матч Барселона проведе в суботу, 30 жовтня, коли прийме на власному полі Ельче. Після цього на "синьо-гранатових" очікує матч проти Динамо в Києві в рамках Ліги чемпіонів. Цей матч запланований на вівторок, 2 листопада.