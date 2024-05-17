Хаос в Барселоні: Хаві розізлив президента клубу та залишить команду після закінчення сезону

На тренерському містку в Барселоні очікується заміна. Клуб довго вмовляв Хаві залишитися, але напередодні все різко змінилося.

В середині сезону-2023/2024 Хаві оголосив, що допрацює до кінця кампанії, після чого залишить команду. Керівництво клубу наполягало, що хоче продовження співпраці й у квітні сторони про це домовилися.

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Різка реакція президента

Проте після цього відносини між керівництвом та тренером стрімко почали псуватися. Спочатку з'явилася інформація, що не всі в команді зраділи рішенню Хаві залишитися, потім іспанцю дорікали за невикористання форварда Роке, якого купили за велику суму, а напередодні наставник дав інтерв'ю, в якому звернувся до вболівальників та розповів про фінансові проблеми у клубі, через що очікування від команди в них не мають бути занадто високими.

Саме останнє дуже розізлило президента Барселони Жоана Лапорту. Іспанські ЗМІ повідомляють, що він прийняв рішення звільнити головного тренера команди.

Зазначається, що Хаві буде звільнений зі своєї посади після завершення сезону. Барселона, ймовірно, офіційно про це оголосить після матчу наступного туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. який відбудеться 19 травня.

. Наразі Барселона посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії та майже гарантувала собі "срібло". Відстань від Жирони в турнірній таблиці складає чотири залікові пункти за два тури до кінця.

Нагадаємо, що Хаві очолює каталонців з 2021 року. За цей час він виграв з командою чемпіонат і Суперкубок Іспанії.