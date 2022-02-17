Барселона врятувалася від поразки проти Наполі завдяки голу з пенальті: відеоогляд матчу

Барселона та Наполі зіграли перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч закінчився внічию 1:1.

Барселона – Наполі 1:1

Голи: Торрес, 59 – Зелінські, 29

Барселона востаннє грала в другому за важливістю єврокубку ще 18 років тому. Деякі гравці, які 17 лютого вийшли на поле за Барселону, тоді ще навіть не народилися.

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Та вирвати перемогу в домашньому матчі проти Наполі команді не вдалося. Хоча Барселона добре розпочала домашню гру.

Але й Наполі мав чим відповісти. Особливо небезпечним був Осімхен, який постійно чатував на межі офсайду, очікуючи на помилку суперників. Одного разу він таки дочекався, але пробивати довелося з гострого кута, і тер Штеген ногами м'яч відбив.

Найкращий момент у першому таймі забити за Барселону змарнував Торрес. Йому треба було пробити у вільний кут воріт. Але він відправив м'яч вище воріт.

Натомість Наполі за декілька хвилин свою нагоду реалізував. Зелінські підключився до атаки. І першим же зіграв на добиванні після свого ж удару.

На другий тайм Барселона вийшла з наміром затиснути суперника на їх половині поля. За 45 хвилин Наполі лише одного разу пробивав по воротах суперника. Барселона ж пробивала 12 разів. Але забити вдалося лише одного разу. Але з пенальті. Після прострілу Траоре м'яч влучив в руку Жезусу. І арбітр після допомоги VAR призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Торрес.

А далі Барселона просто марнувала моменти. Один за одним. За останні десять хвилин матчу "блаугранас" створили більше моментів, аніж за всю гру. Ефектно пробивав Люк де Йонг у падінні через себе. Мерет лише в останній момент руками зачепив м'яч після прострілу вздовж воріт, чим не дав відзначитися суперникам. А Торрес кожен раз бив повз ворота.

Матч так і закінчився внічию 1:1. Тож тепер учасник 1/8 фіналу Ліги Європи визначиться в Неаполі 24 лютого.

Відеоогляд матчу Барселона – Наполі