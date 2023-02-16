Гойдалки на "Камп Ноу": Барселона та Манчестер Юнайтед видали гарячий матч в Лізі Європи – відео

Каталонці та манкуніанці порадували фанатів чотирма голами у першій грі 1/16 фіналу. Доля путівки до наступної стадії буде вирішуватись через тиждень.

Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 – Решфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

Центральним матчем 1/16 фіналу Ліги Європи можна сміливо називати битву Барселони та Манчестер Юнайтед. Перша гра команд проходила на "Камп Ноу", пише 24 канал.

До теми АЕК Ларнака - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

Каталонці другий сезон поспіль вилітають у ЛЄ з Ліги чемпіонів. Цього разу підопічні Хаві опинились у групі позаду Баварії та Інтера. У свою чергу МЮ починав одразу в Лізі Європи.

Там підопічні тен Хага посіли друге місце у квартеті із Реалом Сосьєдад, Шерифом та Омонією. Попри ненайпрестижніший статус турніру, обидві команди виставили основу на гру.

Решфорд перевертає гру

Перший тайм пройшов за рівної гри. Барселона мала невеличку ігрову перевагу, проте Юнайтед створили більше небезпеки біля воріт тер Штегена. Але левова доля голів припала на початок другого тайму.

Рахунок відкрили господарі після кутового. Маркосу Алонсо дали точно замкнути подачу від Рафіньї і іспанець головою пробив свогоспіввітчизника Де Хеа.

Втім англійцям знадобилось менше десяти хвилин, щоб не тільки відновити паритет, а і вийти вперед. Спочатку Фред вивів Решфорда на ударну позицію і той з гострого кута прошив тер Штегена.

До теми Обійшлися без Мудрика: Шахтар сенсаційно переміг Ренн в 1/16 ЛЄ – відеоогляд

Все вирішиться у Манчестері

А пізніше вже простріл Маркуса привів до голу. Вегхорст підправив м'яч на дальню стійку, де Кунде невдало підставився і доправив снаряд у свої ворота.

Барселона очікувано активізувалась в нападі і її тиск призвів до голу. Рафінья зряче подавав на Левандовського у чужий майданчик. Втім м'яч пролетів повз поляка та гравців МЮ і опинився у сітці воріт Де Хеа.

Каталонці мали ще кілька непоганих можливостей вийти вперед, але гості вистояли. Таким чином команди розписали нічию і відклали вирішення долі путівки в 1/8 фіналу на наступний тиждень. Гра на "Олд Траффорд" відбудеться 23 лютого.

Відеоогляд матчу Барселона – Манчестер Юнайтед: