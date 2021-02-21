Барселона сенсаційно втратила очки у матчі з аутсайдером та відстала від Реала: відео

В рамках програми 24 туру Ла Ліги Кадіс на виїзді вирвав нічию у Барселони. Матч завершився з рахунком 1:1.

Барселона – Кадіс 1:1

Голи: Мессі, 32 (пен.) – Алекс Фернандес, 89 (пен.)

До слова: Інгулець та Ворскла зіграли у бойову нічию у матчі з двома пенальті: відео

Каталонці протягом усього матчу контролювали хід зустрічі. В середині першого тайму господарі відкрили рахунок. Мессі забив з пенальті на 32 хвилині. До перерви"синьо-гранатові" забили ще раз, але гол був відмінений.

Відео голу Мессі

У кінцівці матчу у ворота тер Штегена був призначений одинадцятиметровий, який реалізував Алекс Фернандес.

Відео голу Фернандеса

Через цю поразку Барселоні не вдалось скоротити відставання від Реала, яке тепер складає п'ять пунктів. Кадіс піднявся на 14-ту сходинку турнірної таблиці.