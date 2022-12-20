Іспанський виклик: Барселона хоче підписати півзахисника збірної Франції

Барселона бажає підписати опорного півзахисника лондонського Челсі Н'Голо Канте. Гравець й сам не проти змінити обстановку.

Півзахисник збірної Франції спочатку хотів продовжити контракт із лондонським клубом на три роки, але "аристократи" наполягали на дворічній угоді.Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

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Контракт Канте з Челсі чинний до кінця сезону 22/23. Та французький гравець наполягає на підписані попереднього контракту з Барселоною уже в січні. Таким чином, гравець дістанеться іспанцям задарма. Барселона у пошуках опорного півзахисника, оскільки нещодавно Серхіо Бускетс повідомив, що покине команду. Серхіо залишить стан "синьо-гранатових" влітку 2023, якраз під можливий прихід Канте. Бускетс вирішив покинути Барселону, не дивлячись на усі намагання Хаві втримати гравця в команді.

Цікаво, що недавно Барселона відмовилась від підписання безкоштовного гравця. Ді Марія, який на момент відходу з ПСЖ перебував у статусі вільного агента , пропонував свої послуги "синьо-гранатовим". Головний тренер «Барселони» Хаві схвалив цей трансфер, проте керівництво не підтримало рішення наставника.

Канте виступає за Челсі з 2016 року. За команду він провів 262 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 15 асистів.