Барселона сенсаційно програла Гранаді і втратила шанс вийти в лідери Ла Ліги

29 квітня 2021 , 19:21
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У четвер, 29 квітня, Барселона в 33-му турі Ла Ліги вдома приймала Гранаду. Перемога в цьому матчі дозволяла команді Рональда Кумана вийти в одноосібні лідери Ла Ліги.

Барселона – Гранада 1:2

Голи: Мессі, 23 – Мачіс, 63, Моліна, 79

Дивіться також У Роналду намагаються відсудити 65 мільйонів євро за зґвалтування

Спочатку все йшло добре: Мессі відзначився в першому таймі після передачі Грізманна.

Але дві грубих помилки в центрі оборони після перерви призвели до голів Мачіса і Моліни – 1:2. Відігратися Барселона не встигла – каталонці залишилися на третьому місці, і тепер доля чемпіонства залежить не тільки від них самих.

  • Сьогоднішня перемога дозволила Гранаді одноосібно зайняти восьме місце в турнірній таблиці.
  • У 34 турі Прімери каталонці вирушать в гості до Валенсії, а Гранада прийме в рідних стінах Кадіс.
Автор: Юрій Семенюк