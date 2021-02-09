Барселона готова надати стадіон "Камп Ноу" для масової вакцинації від коронавірусу

В Іспанії готуються до масової вакцинації від коронавірусу. Одним з місць, де можуть її проводити в Барселоні, може стати стадіон "Камп Ноу".

Влада Барселони вже провела неофіційні перемовини з керівництво футбольного клубу. І залишилася задоволена від їх результату.

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Стадіон "Камп Ноу" ідеально підходить для проведення масової вакцинації. Він розмішений на просторій території з необхідною інфраструктурою. Окрім того, цей стадіон є доволі символічним об'єктом для жителів Барселони, і може сприяти кращій вакцинації населення.

Однак рішення про те, чи будуть проводити вакцинацію на цьому стадіоні, буде прийнято лише після виборів президента футбольного клубу. На посаду претендують Жоан Лапорт, Віктор Фонт та Тоні Фрейша. Вибори спочатку мали відбутися 24 січня, але згодом їх перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Іншими місцями для проведення масової вакцинації в Барселоні може стати Національний музей мистецтва Каталонії.

Варто додати, що принцип вакцинування на стадіонах можуть бути запроваджені й в інших іспанських містах. Також розглядаються території музеїв та університетів.

Відзначимо, що поки Барселона грає матчі на цьому стадіоні, але без глядачів.