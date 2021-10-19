Не такий страшний звір, як його малюють: анонс на матч Ліги чемпіонів Барселона – Динамо

У середу, 20 жовтня, київське Динамо на виїзді зіграє проти каталонської Барселони на "Камп Ноу". Які шанси у киян дати бій "підбитій" Барселоні – читайте на Спорт24.

Барселона – Динамо: головне

Що: матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Барселона, "Камп Ноу"

Коли: середа, 20 жовтня, 19:45

Трансляція: Megogo, Воля

До слова Ключова битва за єврокубки: прогноз на матч Барселона – Динамо у Лізі чемпіонів

Історія зустрічей

Барселона і Динамо зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4.

Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.

Останні матчі команд

Барселона

Барселона після двох турів перебуває на останньому місці в своїй групі. Каталонський клуб досі не набрав жодного очка. Більш того, команда Рональда Кумана поки не забила жодного м'яча в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Незважаючи на всі проблеми, складно було уявити, що у Барси буде такий жахливий старт.

У першому турі Барселона потрапила під Баварію. Зустріч на "Камп Ноу" завершилася з рахунком 3:0 на користь рекордмайстера. А ще через два тижні Барсу розгромила Бенфіка – теж з рахунком 3:0.

Попри постійні чутки в ЗМІ, керівництво Барселони не стало звільняти Кумана. І, напевно, це правильне рішення, з огляду на кардинальні зміни у складі команди, кістяк якої тепер складають молоді футболісти, недавні випускники клубної академії.

Динамо

Тим часом Динамо посідає третє місце. В активі киян вже є одне очко. У стартовому турі чемпіон України зіграв внічию з Бенфікою. Гра в столиці України завершилася з рахунком 0:0. У тому матчі Динамо пощастило, суперник був краще і цілком міг перемогти.

А потім був погром від Баварії. У Мюнхені команда Мірчі Луческу здобула п'ять м'ячів і жодного разу не забила. Але по цій грі судити про силу Динамо точно не варто, від Баварії зараз отримують абсолютно все, виняток практично не буває.

Також варто додати, що в кінці вересня Динамо з тріском програло Шахтарю (0:3) у матчі за Суперкубок України. А ось зустріч з "гірниками" в рамках УПЛ на початку жовтня завершилася внічию 0:0.

Цікаві факти

Барселона програла чотири з п'яти останніх ігор Ліги чемпіонів (1 нічия);

Каталонці виграли сім з останніх 10 домашніх матчів з українськими клубами (поразка – 2, нічия – 1);

Динамо лише раз перемагало в Іспанії – у 1997 році; результати решти ігор: нічиїх – 5, поразок – 9.

Безвиграшна серія над іспанськими клубами у Динамо становить 18 поєдинків (нічиїх – 7, поразок – 11).

Барселона – Динамо: прогноз Favbet

Торік кияни дали Барселоні бій на "Камп Ноу". Та попри це у букмекерській компанії Favbet все одно вважають каталонців фаворитом гри. Перемогу господарів поля оцінюють коефіцієнтом 1,28.

Щодо шансів підопічних Мірчі Луческу, то на перемогу Динамо букмекери пропонують коефіцієнт 11. Для киян позитивним результатом буде й нічия, яка оцінена коефіцієнтом 6,20.

У чинному розіграші Ліги чемпіонів Барселона та Динамо досі не забивали голів. Букмекери пропонують коефіцієнт 1,97 на те, що ця серія перерветься і в очній грі обидві команди відзначаться голами.