Барселона – Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів
19 жовтня 2021 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Київське Динамо 20 жовтня зіграє з Барселоною у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн.
Барселона – Динамо: де дивитися
Стартовий свисток судді на "Камп Ноу" у Барселоні пролунає о 19:45. Переглянути цікавий матч Барселона – Динамо в Україні можна буде двома способами:
До слова Не такий страшний звір, як його малюють: анонс на матч Ліги чемпіонів Барселона – Динамо
- на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Барселона – Динамо можна буде легально переглянути саме в них.
- у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.
Історія зустрічей
Барселона і Динамо зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4.
Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.