Барселона – Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо 20 жовтня зіграє з Барселоною у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн.

Барселона – Динамо: де дивитися

Стартовий свисток судді на "Камп Ноу" у Барселоні пролунає о 19:45. Переглянути цікавий матч Барселона – Динамо в Україні можна буде двома способами:

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на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Барселона – Динамо можна буде легально переглянути саме в них.

у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.

Історія зустрічей

Барселона і Динамо зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4.

Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.